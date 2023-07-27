Herkes için farklı hazineler gizleyen şehir: Balıkesir

Balıkesir turizm anlamında en gelişmiş şehirlerden birisi. Şehir merkezinin yanı sıra Ayvalık, Edremit, Akçay ve Bandırma gibi turistik ilçelerinde de her yıl yüz binlerce insanı misafir eden Balıkesir; İstanbul gibi büyük şehirlerden her gün feribot bulabileceğiniz, Marmara Denizi'ndeki en büyük ve turistik adalara da gidebileceğiniz turistik bir bölge. Edremit Körfezi manzaralı Kaz Dağları doğa yürüyüşlerinden tekne gezilerine, paha biçilmez tarihi eserlerin sergilendiği müzelerden altın kumlu plajlara kadar zaman geçirebileceğiniz onlarca şey bulacaksınız. Balıkesir otelleri de misafirlerini ağırlamaya hazır. Tarihi ve doğal güzellikleri içinde unutulmaz zamanlar geçirmek isteyen vatandaşlar için Balıkesir'de mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler bulunuyor.

EN SEVİLEN TURİSTİK İLÇE: AYVALIK

Ege Denizi kıyısında yer alan ve Türkiye'nin en sevilen turistik ilçelerinden biri olan Ayvalık; tertemiz plajları, el değmemiş doğal güzellikleri ve tarihi hazineleri ile unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Tarihi Rum evlerinin sıralandığı sokaklarda keyifli bir güne başlayabileceğiniz ilçede Ayvalık Limanı'ndaki yol üstü kafelerinde bir mola verebilir, bölgedeki en uzun sahil şeritlerine sahip masmavi denizin tadını çıkarabilirsiniz. Ege Denizi'nden Midilli Adası'na uzanan panoramik manzaraları izlemek için Şeytan Sofrası, Cennet Tepesi ve Aşıklar Tepesi'ne mutlaka uğramanızı öneririz. Tekne ve yat gezilerinin de başlangıç noktalarından olan Ayvalık'ta günübirlik Midilli Adası gezilerine katılabilirsiniz.

MİLLİ PARKLARIN İLÇESİ: BANDIRMA

BANDIRMA, 150 bini geçen nüfusuy la şehrin en büyük üçüncü ilçesi konumunda. Devasa bir limana sahip olan ve her gün İstanbul'dan feribot seferlerinin düzenlendiği ilçe, doğal güzellikleri ve tarihi hazineleri için ziyaret ediliyor. Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Manyas Gölü Kuş Cenneti Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Bandırma'da düzenlenen doğa yürüyüşleri ve kuş gözlem turları turistler tarafından çok seviliyor. Güre'ye gelip de Balıkesir'e özgü bir lezzet olan Mihaliç Peyniri'ni, meşhur salçalı ve Mihaliç peynirli tostunu mutlaka denemelisiniz.

TURİSTLERİN UĞRAK MEKANI: ERDEK

KAPIDAĞ Yarımadası'nın ortasında yer alan yemyeşil Erdek ilçesi, doğa ile baş başa zaman geçirmek için gidebileceğiniz en güzel yerlerin başında geliyor. Doğaya uygun tasarlanan bungalov oteller, kamp alanları, kilometrelerce uzanan yürüyüş yolları ve deniz manzaralı mesire alanlarıyla özellikle bahar ve yaz aylarında çok hareketli olan Erdek'te ünlü Çuğra Plajı, Kurbağalı Plajı, Düzler Halk Plajı, Tanaşa Plajı, Erdek Plajı ve büyüleyici Paflima Koyu'nun kristal berraklığındaki surları da yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

EN BÜYÜK ADA: MARMARA ADASI

İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir gibi büyük şehirlerden feribotlarla kolayca ulaşılabildiği için hem hafta sonu gezileri hem de yaz tatilleri için tercih edilen ada, sakin ve oldukça huzurlu. Marmara Adası; ceviz, zeytin ve çam ormanlarının sardığı doğası, tertemiz plajları, yürüyüş yolları, deniz manzaralı butik otelleriyle ilgi görüyor. 4 tane köye ev sahipliği yapan Marmara Adası'nın en hareketli köyü olan Çınarlı Köyü yüzlerce yıldır balıkçılık ile geçinen mutlaka uğramanız gereken yerlerden. Marmara Adası gezinizde Şifalı Su Plajı, Manastır Plajı ve Çınarlı Plajı'nı da kesinlikle ziyaret edin ve şifalı olduğuna inanılan serin suların keyfine varın.

HUZURLU TATİL İÇİN ADRES: CUNDA ADASI

Sessiz ve huzurlu bir tatil arayanların Ege'de ilk uğradığı yerlerden biri olan Cunda Adası; tarihi Rum evlerinin sıralandığı Arnavut kaldırımlı dar sokakları, akvaryum berraklığındaki denizi ve rengarenk balıkçı tekneleriyle süslü sahili ile turizm dergilerinin kapaklarına konu olan bir güzelliğe sahip. Cunda Adası'nda sahil kenarında muhteşem gün batımı manzaraları eşliğinde taze deniz ürünleri, taş evlerden dönüştürülmüş butik oteller bulunuyor. Ayrıca adayı gezerken ünlü Aşıklar Tepesi'ne uğrayarak muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Ortunç Koyu, Pateriça Koyu, Duba Plajı, Çataltepe Plajı gibi büyüleyici plajlara da uğrayarak denizin tadını çıkarın.

BİR TABİAT CENNETİ: KAZDAĞI MİLLİ PARKI

Balıkesir şehrine bağlı Edremit ilçesi sınırlarında yer alan ve ülkemizin en sevilen tabiat cennetlerinden olan Kazdağı Milli Parkı, Alplerden sonra dünyada oksijen seviyesi en yüksek 2. yer olmasıyla ünlü. Üstelik sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden doğa severler tarafından ziyaret ediliyor. Yolunuz düşerse mutlaka gitmelisiniz.

YEŞİLLE MAVİNİN BULUŞTUĞU YER: EDREMİT

ARKASI Kaz Dağları'nın yemyeşil manzaraları, önü ise mavinin her tonunu görebileceğiniz Ege Denizi ile çevrili Edremit, oksijen seviyesi yüksek havasıyla yılın her mevsimi insanları kendine çekiyor. Doğal güzellikleri, şifalı kaplıcaları, büyüleyici şelaleleri, donanımlı kamp alanları ve plajlarıyla unutulmaz bir gezi deneyimi sunuyor. Doğa ve sağlık turizmi konusunda da oldukça gelişmiş olan Edremit, dağ yamaçlarından sunduğu panoramik Edremit Körfez mağazalarından dolayı fotoğraf safarileri için sıkça ziyaret ediliyor. Edremit'te romantik gün batımı eşliğinde mevsimlik balıklar ve yöresel mezeler tadabileceğiniz restoranlar da çok ilgi görüyor.