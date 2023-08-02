Ölüm kuyusu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, su terfi istasyonu arızası için kuyuya giren iki işçi, gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan bir işçi ise tedavi altına alındı. Olay önceki gün saat 15.30 sıralarında Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde bulunan terfi istasyonunda meydana geldi. İstasyondaki pompa arızası üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) çalışanları Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç (40) ve Ceyhun Balcı (35) bölgeye yönlendirildi.

Kuyuya giren işçilerden haber alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen ekiplerce kuyudan çıkarılan 3 işçi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Neşeli'nin ise tedavisi sürüyor. İşçilerin kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAŞKANDAN BAŞSAĞLIĞI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2 işçinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yılmaz, "Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları Cennet olsun" dedi.

BASKİ'DE TÖREN

MUSTAFA Karakoç ve Ceyhun Balcı için BASKİ merkezi önünde tören düzenlendi. Karakoç ve Balcı'nın Türk bayrağına sarılı cenazeleri tören alanına getirildi. Törene Karakoç ve Balcı'nın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Yüzçelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kamu kurum müdür ve daire amirleri de katıldı. Karakoç ve Balcı'nın cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi.