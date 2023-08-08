Hem zeytinlikler hem de işçiler tozdan kurtuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi; Dursunbey, Sındırgı, Altıeylül, Karesi ve Bigadiç'in ardından şimdi de birçok kırsal mahalleyi birbirine bağlayan 6 kilometrelik Gömeç Ulubeyler yolunda sıcak asfalt serimini tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı şehrin dört bir yanında gece gündüz yüksek konfor sağlayan, dış etkenlere dayanıklı sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Asfaltlarının çok bozulduğunu söyleyen Gömeç'in kırsal Ulubeyler Mahalle sakinleri, "Yolumuz asfaltlandıktan sonra çok güzel oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, var olsun" açıklamasında bulundular.