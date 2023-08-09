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Haberler Balıkesir Balıkesir'de zeytinlik alanda yangın çıktı! 12 dekarlık arazi zarar gördü

Balıkesir'de zeytinlik alanda yangın çıktı! 12 dekarlık arazi zarar gördü

Balıkesir Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda ot yangını çıktı. Ekiplerin bir uçak ve bir helikopter ile de destek verdiği çalışmalarla alevler söndürüldü. Ynagın sonucunda 12 dekar zeytinlik alan zarar gördü.

İHA
Balıkesir’de zeytinlik alanda yangın çıktı! 12 dekarlık arazi zarar gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ot yangını kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına bir uçak ve bir helikopterin de destek verdiği yangında 12 dekar zeytinlik alan zarar gördü.

Şarköy Mahallesi Siyare mevkiinde zeytinlik alanda öğlen saatlerinde çıkan ot yangını rüzgarın da etkisi ile zeytinliklere sıçradı. Yangına bir helikopter ve bir uçak ile 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 pikap ve 27 işçi müdahale etti. Çalışmalara 2 orman mühendisi ile 4 muhafaza memuru nezaret ederken, yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 12 dekar zeytinliğin zarar gördüğü kaydedildi.

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