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Haberler Balıkesir Silahlı kavgada genç ağır yaralandı

Silahlı kavgada genç ağır yaralandı

SUAT SALGIN
Silahlı kavgada genç ağır yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.G. silahını ateşleyerek Uğur Kalburcu'yu (26) vurdu. Polis ekiplerine teslim olan H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili olduğu belirtilen F.K. ise firar etti. Vücuduna aldığı 3 kurşunla ağır yaralanan Kalburcu olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kalburcu, Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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