Balıkesir’de akıma kapılan leylekler için köylerde elektrikler kesildi

Balıkesir'de Dursunbey İstasyon Mahallesi ile Kurtlar Mahallesi arasında bulunan elektrik direkleri üzerine konan yüzlerce leylek mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Direklerin üzerine konan leylekleri fark eden vatandaşlar ihbarda bulunarak bölgenin elektriğinin kesilmesini talep etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İstasyon ve Kurtlar Mahallesi arasındaki hatların elektriğini kesti.

Bu esnada akıma kapılan 7 leylek telef olurken, 3 leylekte yaralandı. Leylek ölümleri ihbarını değerlendiren Dursunbey Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden ekipler 3 kilometrelik hat üzerinde bulunan elektrik direkleri üzerinde ve yerde telef olmuş leylekleri gördü. Elektrik direkleri üzerinde canlı olarak duran leylekleri ise uzaklaştıran görevliler, yaralı leylekleri araca alarak, tedavi için veteriner hekime sevk etti. Tedavi edilen 3 leylek daha sonra doğaya bırakıldı.