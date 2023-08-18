Berzeg’i aramalarda 2 ay geride kaldı

İSTANBUL'DAN memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Berzeg'in evinin önünden itibaren, bölge 3'üncü kez tarandı. Ancak havadan ve karadan taranan 240 kilometrelik bölgede herhangi bir ize rastlanmadı. Eşi Angela Berzeg'in (80), 1 milyon liralık ödül açıklamasına rağmen yeni bir ihbar da gelmedi. Gözden kaçma ihtimaline karşı, bugüne kadar 2 defa taranan bölgenin 3'üncü kez taranmasına karar verildi. Aynı zamanda soruşturma da devam ediyor.