  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de 26 göçmen yakalandı

Balıkesir'de 26 göçmen yakalandı

Balıkesir'de, Midilli Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 26 düzensiz göçmen ve kaçışı organiza eden 6 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

AA
Balıkesir’de 26 göçmen yakalandı

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde teknik takip sonucunda bazı yabancı uyruklu kişilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçecekleri bilgisini aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 26 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 25 can yeleği, 4 cep telefonu, 1 şişme bot, 1 bot motoru, 1 el pompası, 1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA