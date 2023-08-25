Boğulduğu sanılan genç öldürülmüş

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde suya düşüp boğulduğu düşünülen 25 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 16 Ağustos günü bir kişinin iskeleden alkollü olarak denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, sudan çıkardıkları Adbülillah Karakaş'ın (25) öldüğünü belirledi.

Gizli bir tanık polise verdiği ifadede, olaya tesadüfen tanık olduğunu, birileri tarafından denize atılan Abdülillah Karakaş'ın çıkmak için çabaladığında başına şişe ile vurularak suya batmasının sağlandığını anlattı.

Polis soruşturmayı derinleştirerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Tutku Balcı (30) tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.