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Haberler Balıkesir Balıkesir'de gezi teknesi alabora oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de gezi teknesi alabora oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu. Teknede bulunan ve sudan çıkarılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Balıkesir’de gezi teknesi alabora oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Marmara Adası açıklarında dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda Çınarlı Mahallesi limanından kiraladıkları tekneyle gezintiye çıkan 4 arkadaş fırtınaya yakalandı. Bir süre sonra tekne, alabora oldu. Limandaki diğer tekne sahipleri, durumu fark edip, yardım için bölgeye gitti. 4 kişi, sudan çıkarılıp, limana getirildi. Baygın halde bulunan ve yaralandığı belirlenen Seyfi Sercan Kalyoncu, çağırılan ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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