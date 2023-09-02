Gizem, Tina’yla da çözülmedi

BALIKESİR'İN Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in yanındaki "Tina" isimli köpek, 74 gün sonra bulundu. Tina'nın da katıldığı çalışmalardan sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Angela Berzeg, köpeği de alarak İstanbul'a geri döndü. Aylardır Berzeg'i arama çalışmaları hızla devam ediyor.

Bölgedeki kapalı alanları inceleyen ve arazi taraması yapan ekipler, önceki gün olduğu gibi dün de GPS cihazı takılan Tina'yı kaybolduğu süreçte bir yerde tutulmuşsa bunu belirlemek üzere araziye bıraktı. Tina, gün içinde farklı noktalarda bırakılarak gideceği yerler takip edildi. Aramalar ise gün boyu sürdü. Angela Berzeg ise Tina'nın 74 gün sonra geri gelmesi üzerine, 29 Ağustos'ta İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelmişti. Tina'ya kavuşan Benzeg, dün köpeğini de yanına alıp, İstanbul Büyükada'daki evine gitmek için yazlığından ayrıldı.