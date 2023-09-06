Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

Balıkesir'de 81 gün önce kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, yeni bir çağrıda bulundu ve "81 gündür bekliyoruz. Bulana 1 milyon TL ödül vereceğiz" dedi.

'KRİTİK ÖNEMİ VAR'

Ailenin avukatı Muhammet Emre Akkaş, "Korhan Bey ile alakalı bir ihbar ya da herhangi bir sonuç yok. Korhan Bey ile alakalı aileden aldığımız bilgi, teşhis edilmiş Alzheimer hastalığının olmadığı yönünde. Yaşlılık kaynaklı unutkanlıkların ufak düzeyde olduğu yönünde" dedi.

Özellikle Berzeg'in kaybolduğu bölge ve çevre illerde yaşayanlara seslenen Akkaş, "Ailenin belirtmiş olduğu 1 milyon TL'lik ödül devam ediyor.

Özellikle Gönen bölgesinde olan vatandaşlarımıza Korhan Hoca'yı bulmamıza vesile olacak herhangi bir, bilgi varsa veya Tina'nın gelişiyle, Tina ile alakalı herhangi bir bilgisi olan bir vatandaşımız var ise bunu mutlaka bulunduğu bölgedeki emniyet güçlerine, jandarmaya veya polise bildirmesi, çünkü jandarma için bu bilgiler çok kritik öneme sahip" dedi.