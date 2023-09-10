Geldiğinden beri ürkek, aynı çocuk gibi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, tatil için geldiği yazlık evinden 17 Haziran'da 'Tina' isimli Doberman cinsi köpeği ile ayrıldıktan sonra, kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 85'inci gününde de devam ediyor.

'TEDAVİ EDİLMELİ'

Berzeg ile kaybolduktan 74 gün sonra, vücudunda ve patilerinde toz ve çamur bulaşmadan geri dönen Tina'dan, kayıp olduğu süre içinde kapalı alanda mı tutulduğu ya da ormanda mı yaşadığının tespiti için alınan örnekler incelendi. Delil elde edilecek hiçbir veri elde edilemediği belirtildi. Tina geri döndüğünde Angela Berzeg'e haber verildi ve kısa bir süre sonra köpeği evine götürdü.

Eşi Korhan Berzeg'in bulunmasında yardımcı olacak kişiye 1 milyon liralık para ödülü vadeden Angela Berzeg, yaptığı açıklamada, "Tina'da bir değişim var. Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Gerçekten çocuk gibi" dedi.

Prof. Dr. Ebru Yalçın ise "Bu, köpeğin çok korktuğunu, belki bir yerde baskı altında kaldığını, yabancılarla kalmak zorunda kaldığını ya da alışık olmadığı bir ortamda kaldığı hissiyatını oluşturuyor. Aynı zamanda Tina'nın davranışsal açıdan aslında tedavi edilmeye de ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.