İnfaz sonrası dehşet

BALIKESİR'İN Ayvalık İlçesine bağlı Sarımsaklı Beldesi'nde bulunan bir otelde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları arkadaşı Mert Merey'ı öldürdükten sonra cesedini kokmaması için klimalı bir odaya kilitleyen Çağrı Furkan Çuhadar ve ona yardım eden otel çalışanı Cemal Çakı tutuklandı.

Katil zanlısı Çuhadar, "3 bin lira borcum vardı. Tartıştık, öldürdüm. Cesedi Cemal'le klimalı odaya taşıdık. Cemal cesedi kireçledi, kanları temizledi. Ben yan odaya gittim uyudum, Cemal aşağıya geri döndü" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Balıkesir'de yaşanan olayda suçunu itiraf eden Çuhadar'ın ifadesinden sonra otel çalışanı Çakı'nın da ifadesi alındı. Çuha, "Gece yarısı beni uyandırıp tabak istediler. Üst kata çıktığımda uyuşturucu kullandıklarını gördüm. Tabağı bırakıp geri döndüm. Ne kadar üzerinden geçti bilmiyorum. Silah sesi duydum" dedi.