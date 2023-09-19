Gömeç Belediyesi’nden zeytinlik katliamına yanıt

Balıkesir'in Gömeç ilçesinin Keremköy Mahallesi'nde zeytinlik alanlarda rantiyeciler tarafından inşa edilip yükselen lüks vilalardan oluşan sitelere yönelik ulusal ve yerel basında yayınlanan haberlere, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam yanıt verdi. Bu bölgedeki zeytinliklere 1994 yılında devlet tarafından imar verildiğini açıklayan Himam, "Siz bu sitelerde oturun. Biz yanınızdaki imarlı alanlara inşaat izini vermeyeceğiz diyemeyiz. Böyle bir şey bahis konusu bile olamaz. 'Önce alan kazanır' diyemeyiz. Eğer bu alanlara hiç izin vermeseydik. Bugünkü toplantımız 1994 yılında olsaydı. İşte o gün ben bu alanların imara açılmasına izin vermeyenlerden biri olurdum" dedi.