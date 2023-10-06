Annesine böbreğini verdi ona can oldu

BALIKESİR'DE yaşayan ve 2011 yılından bu yana böbrek yetmezliği olan Havva Sağıroğlu, 6 yıldır periton diyaliz, son bir yıldır da hemodiyaliz tedavisi görüyordu. Sağıroğlu'na, kadavradan da nakil çıkmadı. Bunun üzerine doktorları uygun donör arayışına girerken, oğlu Hakan Sağıroğlu, annesine böbreğini bağışlamak istediğini söyledi. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından, başarılı bir operasyonla nakli gerçekleştirdi. Hakan Sağıroğlu, "Birini hayatta tutmak, bence çok güzel bir şey. Bu kişi de annemdi. Annemin hep gözleri dolardı, 'Sen beni yaşatacaksın. Sen annene can vereceksin' diye. Denizi izlediğimiz bir gün annem bana bakıp, 'Hakan, denize girmeyi çok özledim' demişti. O gün karar verdim, ben başvurayım dedim. Artık o da denize girebilecek" ifadelerini kullandı. Havva Sağıroğlu ise şunları söyledi: "4 gün oldu ameliyatımı olalı. Şu anda sağlığım çok iyi. Ben hayatıma geri döndüm" dedi.