  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Annesine böbreğini verdi ona can oldu

Annesine böbreğini verdi ona can oldu

HABER MERKEZİ
Annesine böbreğini verdi ona can oldu
BALIKESİR'DE yaşayan ve 2011 yılından bu yana böbrek yetmezliği olan Havva Sağıroğlu, 6 yıldır periton diyaliz, son bir yıldır da hemodiyaliz tedavisi görüyordu. Sağıroğlu'na, kadavradan da nakil çıkmadı. Bunun üzerine doktorları uygun donör arayışına girerken, oğlu Hakan Sağıroğlu, annesine böbreğini bağışlamak istediğini söyledi. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından, başarılı bir operasyonla nakli gerçekleştirdi. Hakan Sağıroğlu, "Birini hayatta tutmak, bence çok güzel bir şey. Bu kişi de annemdi. Annemin hep gözleri dolardı, 'Sen beni yaşatacaksın. Sen annene can vereceksin' diye. Denizi izlediğimiz bir gün annem bana bakıp, 'Hakan, denize girmeyi çok özledim' demişti. O gün karar verdim, ben başvurayım dedim. Artık o da denize girebilecek" ifadelerini kullandı. Havva Sağıroğlu ise şunları söyledi: "4 gün oldu ameliyatımı olalı. Şu anda sağlığım çok iyi. Ben hayatıma geri döndüm" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA