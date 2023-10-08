Koronavirüs kedilerde daha fazla görülüyor

BALIKESİR Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, kedilerde de görülen koronavirüse dikkat çekip, son dönemlerdeki bilimsel araştırmaların koronavirüsün mutasyonu sonucunda ortaya çıkabilen Feline İnfectious Peritonitis (FIP) oranının kedilerde yüzde 30'lardan yüzde 90'a yükseldiğini açıkladı. İnsanlarda ve hayvanlarda görülen koronavirüsün birbirinden tamamen farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Uzlu, " Kedilerde Alfa genetik tipi, insanlarda Beta tipi var. Şu ana kadar kediden insana ya da insandan kediye bir bulaşın söz konusu olmadığı, bu konuda tanımlanmış bir vaka olmadığı görüldü. Kediler bu hastalığı atlatsa da ortalama 18 ay taşıyıcı olduğu görünüyor, taşıyıcılığı ömür boyu da sürebiliyor" dedi..