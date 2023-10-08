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Haberler Balıkesir Polis Erdek’te tarihi eser operasyonu yaptı

Polis Erdek’te tarihi eser operasyonu yaptı

SUAT SALGIN
Polis Erdek’te tarihi eser operasyonu yaptı
BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 882 adet sikke ile tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamette satılmak üzere saklanan tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 3 bin 882 adet sikke, 1 adet el dedektörü ve dedektöre ait kulaklık, 2 adet amonyak çözelti ve telli fırçalar, 1 adet av tüfeği, 26 adet tüfek kartuşu, 87 adet fişek ve tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin TL nakit para ele geçirildi
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