Bandırma körfezini pinalar kurtaracak

Balıkesır'ın Bandırma ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Dalış Lideri Fatih Tanbatar ve Barış Bilici ile birlikte müsilaj tehdidine çözüm sağlayacak olan pina midyelerinin durumunu Erdek Körfezi'nde inceleyerek farkındalık dalışı gerçekleştirdi. Mehmet Doğan, "Özellikle 2021 yılında ciddi etkisini yaşadığımız müsilaj tehlikesi için devletimiz birçok önlem aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Bandırmamıza kazandırdığı en önemli proje olan arıtma tesisimiz de bölge denizimizin temizliği için büyük önem taşıyor" dedi. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan konuşmasına şu şekilde devam etti: "Denizimizin doğal dengesi içinde bulunan kirliliği süzen Pina Midyelerimiz de doğal temizleyiciler konumunda. Denizcilik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamızın ülke gündeminde dikkati çektiği Pina Midyelerinin sağlığı, popülasyonu, önümüzdeki yıllarda Marmara Denizimizin ne denli temiz olacağının en büyük göstergesidir."