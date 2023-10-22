Yaşlı çifti 12 milyon lira dolandırdılar

Balıkesir'de yaşayan evli çifti banka hesaplarının FETÖ bağlantılı kişiler tarafından kullanıldığı yalanıyla 12 milyon lira dolandırdılar. H.E. ve kocası İ.E'ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, MİT görevlisi ve polis olduklarını, banka hesaplarını FETÖ bağlantılı kişilerin kullandığını ve operasyon yapacakları yalanını söyledi.Buna inanan çift, kendilerine ait İstanbul'daki bir ev, Balıkesir ve İzmir'deki birer dükkan ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki bir yazlığı sattı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Şüphelilere 12 milyon lirasını kaptıran çift, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayet etti. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda Balıkesir, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa'da 13 şüpheliyi tespit etti. 11 zanlı gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 17 banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, biri ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Polis, diğer iki zanlıyı arıyor.