Çiftin düğünü karakolda bitti

BALIKESİR'DE ailelerinin onayıyla resmi nikahları kıyılan O.K. (17) ile D.K.'nin (17), 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünleri, 3. gün karakolda bitti. Takı töreninin ardından yakınlarının öldüğünü söyleyerek, memleketlerine dönmek isteyen kız tarafı ile damadın ailesi arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı gelinin üzerinde kaldı. Erkek tarafı dolandırıldıkları, gelinin ailesi ise kızlarının evde zorla tutulduğu ve şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Damat O.K., "Düğünün ilk günü her şey çok güzeldi ama 2. günü, Konya'ya döneceklerini söyleyince kuşkulandım. Düğünde kızın annesi hiç ayrılmadı ve aklını karıştırdı. 2. günü kızı alıp, takılarla döndüler" dedi.