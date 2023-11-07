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Haberler Balıkesir Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili yapılan inceleme sürüyor.

İHA
Balıkesir’de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza Kayalıdere mevki İstanbul-İzmir otoyolunda yaşandı. 45 AAN 220 plakalı otomobil önünde seyreden 27 YJ 032 plakalı tıra arkadan çarptı. 27 YJ 032 plakalı tırda önünde seyreden 34 LC 2049 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İ.E. ile aynı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.Ö., M.E., P.Ö. ve S.Ö. yaralandı. 27 YJ 032 plakalı tırın sürücüsü O.A., ise araç içerisinde sıkıştı.

Balıkesir Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan tırın sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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