  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir’de korkunç kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralı

Balıkesir’de korkunç kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralı

SUAT SALGIN
Balıkesir’de korkunç kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda art arda yaşanan 2 kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kayalıdere mevkisinde, Onur Arslan (35) idaresindeki TIR, Yusuf Soylu'nun kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ların savrularak yolu kısmen kapatmasının ardından arkalarından gelen İbrahim Efe yönetimindeki otomobil de kazayı fark ederek şerit değiştirmeye çalışan Mehmet Ayaz idaresindeki TIR'a çarptı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Susurluk'taki kazada, TIR sürücülerinden Arslan, otomobil sürücüsü ile Müzeyyen Efe (35), Musa (25), Pınar (28) ve Sinan Özer (21) yaralandı.

Ağır yaralanan Arslan, sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Onur Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA