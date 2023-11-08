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Haberler Balıkesir Balıkesir'de pompalı tüfekle ateş açtı! 3 kişiyi yaraladı

Balıkesir'de pompalı tüfekle ateş açtı! 3 kişiyi yaraladı

Balıkesir'de yaşanan olayda pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AA
Balıkesir’de pompalı tüfekle ateş açtı! 3 kişiyi yaraladı

Balıkesir'de tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği araçtaki 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

1. Sakarya Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde E.K. (18) ile kız arkadaşına küfür ve hareket ettiğini öne sürdüğü Y.D. arasında tartışma çıktı.

E.K'nin, tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği araçta bulunan 4 kişiden Y.D, T.K. ve Y.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaçan zanlı E.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen E.K. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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