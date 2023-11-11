Balıkesir’de yağış nedeniyle heyelan! Yol trafiğe kapandı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kavurmacılar Kırsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde lodos fırtınası eşliğinde başlayan sağanak yağış nedeniyle mahalleyi ilçe merkezine bağlayan Kazdağları'nda bulunan yolda heyelan meydana geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kavurmacılar Kırsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde lodos fırtınası eşliğinde başlayan sağanak yağış nedeniyle mahalleyi ilçe merkezine bağlayan Kazdağları'nda bulunan yolda heyelan meydana geldi.
Heyelanda kırsal mahalle yolu kapandı. Bazı araçlar yol açılasıya kadar bölgede mahsur kaldı. Yapılan ilk incelemede heyelanın yol dışında bir zarara neden olmadığı öğrenildi
Ekipler heyelan olayı sonrasında bölgeye giderek yolu açma çalışmalarına başladılar. Çalışmaların ardından kısa sürede yol trafiğe açıldı.