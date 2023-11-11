  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir’de yağış nedeniyle heyelan! Yol trafiğe kapandı

Balıkesir’de yağış nedeniyle heyelan! Yol trafiğe kapandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki sağanak yağış Kazdağları'nda bulunan Kavurmacılar Kırsal Mahallesi'nde heyelana neden oldu araçların mahsur kaldığı yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kavurmacılar Kırsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde lodos fırtınası eşliğinde başlayan sağanak yağış nedeniyle mahalleyi ilçe merkezine bağlayan Kazdağları'nda bulunan yolda heyelan meydana geldi.

Balıkesir’de yağış nedeniyle heyelan! Yol trafiğe kapandı

Heyelanda kırsal mahalle yolu kapandı. Bazı araçlar yol açılasıya kadar bölgede mahsur kaldı. Yapılan ilk incelemede heyelanın yol dışında bir zarara neden olmadığı öğrenildi

Balıkesir’de yağış nedeniyle heyelan! Yol trafiğe kapandı

Ekipler heyelan olayı sonrasında bölgeye giderek yolu açma çalışmalarına başladılar. Çalışmaların ardından kısa sürede yol trafiğe açıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA