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Haberler Balıkesir Bigadiç'te ev ve ahır yangını

Bigadiç'te ev ve ahır yangını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Hatice Demir'e ait evde yangın çıktı. Yangına ilk önce köy sakinleri hortumlarla müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan 69 yaşındaki Hatice ninenin geçimini sağladığı ineği de yangında telef oldu.

İHA
Bigadiç’te ev ve ahır yangını

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Anıtlar Mahallesi'nde yaşayan Hatice Demir'e (69) ait yığma taş evde bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk önce köy sakinleri hortumlarla müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme arazözü tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Evin alt kısmındaki damda bulunan Hatice Demir'e ait damdaki bir inek ise yangında telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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