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Haberler Balıkesir Balıkesir Bandırma'da araç çaldılar! Ekipler yakaladı

Balıkesir Bandırma'da araç çaldılar! Ekipler yakaladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şüpheliler çaldıkları araçla Bursa'ya kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan şahıslardan biri gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Balıkesir Bandırma’da araç çaldılar! Ekipler yakaladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobil çalan şahıslar, çaldıkları araçla Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine kaçtı. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyeti ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa çalışma sonucu şüpheliler, bir başka araca ait plakayı çalarken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak üzerinden 92 model bir otomobili çalan şahıslar, araçla Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet görevlileri ile ortaklaşa çalışma yapan Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin buradan da aynı marka ve aynı renk bir araca ait plaka çalarak Bandırma'dan çaldıkları araca taktıklarını tespit etti. Şüphelilerin ertesi gün tekrar Bandırma'ya gelmesi üzerine takip eden emniyet ekipleri, şahısları ve aracı olay anında yakaladı. Şüphelilerden M.A. (28) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.A. (21) ise gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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