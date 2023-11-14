  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir Erdek'te ev yangını Kullanılamaz hale geldi

Balıkesir Erdek'te ev yangını Kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple bir evde yangın çıktı. Yangın evde büyük hasara yol açtı. Adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

AA

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir Erdek’te ev yangını Kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi Cami Sokak Küme Evleri No:21'de E.E'ye ait olduğu öğrenilen evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Erdek’te ev yangını Kullanılamaz hale geldi

Alevlerin evi sarmasının ardından olay yerine çağrılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup İtfaiye Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söndürme işleminin ardından soğutma çalışmaları da tamamlanırken ev yangından sonra adeta küle döndü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA