Geleceğin sporcuları AHP’de yetişecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 44 yıl boyunca şehrin spor yaşamına katkı sunan Ali Hikmet Paşa Tesisleri'ni, 3 yıl süren çalışmalarının ardından tam donanımlı ve modern bir spor ve sağlıklı yaşam kompleksine dönüştürdü. Balıkesir'in önümüzdeki 50 yıl boyunca başka hiçbir tesise ihtiyaç duymadan talebini en güzel şekilde karşılayacak olan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi, 127 bin metrekare alanıyla; bölgenin en büyük spor ve yaşam kompleksi olarak düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninin ardından sporcular ve protokol üyeleriyle kompleksi gezen Başkan Yücel Yılmaz, açık tenis kortunda da ilk tenis maçını ünlü sanatçı Hülya Avşar ile yaptı.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere; toplam 5 adet futbol sahası, 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası inşa edilen komplekste; bin 220 kişi kapasiteli tribünler, engelli vatandaşların da kolaylıkla yararlanabileceği şekilde tasarlandı. 372 adet otomobil, 8 adet otobüs kapasiteli otoparkı bulunan komplekste ayrıca; 18 bin 175 metrekare yeşil alan, 1600 metrekare çocuk oyun alanı, 750 metrekare aletli ısınma sahası, 3 metre genişliğinde bin 40 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 10 bin 584 metrekare açık gezinti alanı, soyunma salonları, fitness alanları, idari bina ve kafeteryalar bulunuyor.

"BALIKESİR'E HİZMET EDECEK"

1977 yılında yapılan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'ni günümüzdeki ihtiyaca cevap verecek koşullarla yeni baştan düzenlediklerini söyleyen

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Her belediye başkanımız, her spor adamımız bir katkıda bulunmuş ama günümüzde Balıkesir'de 166'nın üzerinde futbol spor kulübü var. Her biri burada hafta sonları ve hafta içinde antrenman ya da maçlarını yapıyorlar. Balıkesir'de spor yapan genç sayısı gittikçe artıyor. Bir yandan Altıeylül Belediyemiz yüzüme havuzu, yürüyüş parkuru ve farklı spor alanları açarken bir yandan da Karesi Belediyemiz var olan Alparslan Türkeş Spor Tesisi'nde yüzlerce, binlerce sporcuya lisanslı spor yapma imkânı sunuyor. Bu tesis, Balıkesir'in bütününe hizmet edecek" dedi.

"BALIKESİR'İ ÇOK SEVİYORUZ"

Önümüzdeki yıllarda her bir tesise dokunup, profesyonel sonuç alacak eğitim ve spor yapma imkânları oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Yılmaz "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bakış açımız net; Balıkesir'i çok seviyoruz. Balıkesir için gece gündüz çalışmak isteyenlerle her alanda iş birliği yapıyoruz. Antrenörlerimize, kulüplerimize ve sporcularımıza büyük görev düşüyor. Gençlerimizin buraya kolay ulaşmaları için farklı noktalardan; hafta içi saat başı, hafta sonu yarım saatte bir ücretsiz ring seferlerimiz olacak." dedi.