  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de zincirleme kaza: ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir'de zincirleme kaza: ortalık savaş alanına döndü

Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, toplamda 8 kişi yaralandı. Çanakkale ile İzmir'i bağlayan E-87 kara yolunun Sarımsaklı kavşağı yakınlarında, kimliği henüz belirlenemeyen sürücülerin karıştığı 4 araçlı kaza sonucunda, M.İ. (33), O.İ. (27) ve diğer 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA
Balıkesir’de zincirleme kaza: ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Çanakkale ile İzmir'i bağlayan E-87 kara yolunun Sarımsaklı kavşağı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 araç çarpıştı.

Kazada, 2 yaşındaki M.İ. ile annesi O.İ. (27) ağır olmak üzere M.İ. (33), R.Ç. (70), H.Ç. (68), H.M. (44), E.M. (25) ve A.Ş. (43) yaralandı.

Yaralılardan bazıları, sıkıştıkları araçlardan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı M.İ. ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, annesi ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kazanın, İzmir istikametinden gelen otomobilin, refüjü aşarak Çanakkale yönünden gelen araçların şeridine geçmesiyle meydana geldiği öne sürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA