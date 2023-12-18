Toprağa da suya da bereket katıyor! Balıkesir’de tarımsal sulama kapasitesi 7 kat arttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Havran'da ulaşımdan altyapıya, millet bahçesinden tarımsal sulama projesine kadar birçok projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 milyon liralık yatırımın devreye alındığı toplu açılış töreninde, Havran Ovası 2. Kısım Tarımsal Sulama Projesi'nin de tanıtımı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, içme suyuna yaptığı yüzde 15'lik indirimin ardından tarımsal sulamada da suya yüzde 15 indirim yaptıklarını müjdeledi. Yılda 900 milyon metreküplük suyu yöneten Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 33 tesis sayısını 75'e çıkararak toplam 71 bin 584 hektarlık alanda tarımsal sulama yaptığını açıkladı.

"KÖRFEZİN KİRLENMESİNİ ENGELLEYEN ADIMLAR ATTIK"

Havran'ın, Edremit'in ve Burhaniye'nin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Barajı'nın; Havranlı, Burhaniyeli ve Edremitli üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ve buraya yapılan arıtmanın da Körfezin kirlenmesini engelleyen önemli noktalardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

'YEŞİL DÖNGÜ OLUŞTURUYORUZ'

Suyu korumanın en önemli görevlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Bunun için her türlü adımı atıyoruz. Su israfını önlemek, suyu daha verimli kullanmak için arıtılmış atık suların kullanım alanını genişlettik. Altınoluk Atık Su Arıtma Tesisinde kurduğumuz gri su şebekesiyle; atık sudan arıtılan suyu tekrar kazanıp gerekli alanda kullanarak yeşil bir döngü oluşturacağız. Proje sayesinde de yaklaşık 1 milyon metreküp arıtılmış atık suyu geri kazanmış olacağız. Bu projeyi bölgemizde ilk kez Büyükşehir olarak biz hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

TARIMSAL SULAMAYA YÜZDE 15 İNDİRİM

Havran Barajı'nın sulama kapasitesini her yere ulaştırmak istediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bu yatırımla birlikte; 3 bin hektar alana hizmet eden Havran Barajı Sulama Tesisinin sulama kapasitesini 5 bin 904 hektar alana ulaştıracağız. Yani kapasitesini yüzde 100 çıkararak verimi, bereketi artıracağız. Bugün bir müjde daha vermek istiyorum; tarımsal sulamaya zam değil yüzde 15 indirim yapacağız. Helali hoş olsun. Balıkesir'imizin ekonomisi, üretimi büyüsün. Gençlerimiz doğdukları bu şehirde doysunlar. Burada üretsinler ve Türkiye'ye ilham olsunlar, bereket olsunlar" dedi.