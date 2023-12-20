Ambulans ile uyuşturucu nakli!

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle bir süredir takip ettikleri kişilerin sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı. Zanlıların dikkat çekmemek için ambulans kiraladıkları ve uyuşturucuları taşıdıkları belirlendi.

AMBULANS DURDURULDU

Ambulans takibe alınarak İstanbul-İzmir otobanında operasyon başlatıldı. Tepe lambalarını yakarak seyreden hasta nakil ambulansı ekiplerce durduruldu.

Narkotik köpeği Danga'nın da katıldığı operasyonda valize saklanmış 9 kilogram 14 gram Skunk Esrar maddesi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken özel bir sağlık çalışanı da dahil 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.