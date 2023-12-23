Korkunç kaza aileyi yok etti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün saat 20.30 sıralarında Bigadiç- Sındırgı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Dursun Karataş (48) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Güneç yönetimindeki TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Dursun Karataş ile araçtaki eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş'ın (77) yaşamını yitirdiğini belirledi. TIR sürücüsü Mustafa Güneç ise gözaltına alındı.