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Haberler Balıkesir Balıkesir'in 4 ilçesinde Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı

Balıkesir'in 4 ilçesinde Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı

Balıkesir'in Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı "Narkogüç" operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve doldurulmuş sigara ele geçirildi. Yakalanan 49 kişi gözaltına alındı.

İHA
Balıkesir’in 4 ilçesinde Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçıları, satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İl merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 94 sokak satıcısı ve uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında çalışma yapıldı. l dışından uyuşturucu madde temin eden ve finans sağlayan 50 şüpheli tespit edildi.

305 personelden oluşan 82 ekip, 6 özel harekat, 2 hava aracı, 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 bin 490 adet sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL, 297 ecstacy hap, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid, 2,5 gram kokain, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile bunlara ait 237 değişik çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmada aranan 5 şahısta emniyet güçleri tarafından yakalandı.

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