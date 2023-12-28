Balıkesir’in 4 ilçesinde Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçıları, satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İl merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 94 sokak satıcısı ve uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında çalışma yapıldı. l dışından uyuşturucu madde temin eden ve finans sağlayan 50 şüpheli tespit edildi.

305 personelden oluşan 82 ekip, 6 özel harekat, 2 hava aracı, 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 bin 490 adet sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL, 297 ecstacy hap, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid, 2,5 gram kokain, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile bunlara ait 237 değişik çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmada aranan 5 şahısta emniyet güçleri tarafından yakalandı.