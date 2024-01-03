5 gündür her yerde aranıyordu! 24 yaşındaki gençten acı haber

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 5 gün önce traktörle tarla sürmek için evinden ayrılmasının ardından kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri, Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan'ı (24) arama çalışmasını sürdürdü.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ise Simav Çayı'nda arama yaptı.

SAK unsurları, kırsal Karaköy Mahallesi yakınında Simav Çayı'nın içinde traktörünün bulunduğu bölgeden 400 metre uzaklıkta ağaç dallarına takılı vaziyette Ceylan'ın cansız bedenine ulaştı.

Gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna gönderildi.

Susurluk ilçesi kırsal Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan, 29 Aralık 2023'te tarla sürmek için traktörle ayrıldığı evine dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya kayıp ihbarı yapılmıştı. Jandarma ve diğer kurumlardan arama kurtarma ekiplerince bölgede çalışma başlatılmış, 31 Aralık'ta Karaköy Mahallesi yakınında Simav Çayı'nda 4 metre derinlikte gencin traktörü bulunmuştu.