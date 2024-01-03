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Haberler Balıkesir Susurluk’ta kaybolan gencin cesedi bulundu

Susurluk’ta kaybolan gencin cesedi bulundu

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkan ancak bir daha evine dönmeyen gencin arama çalışmaları günlerdir sürüyordu. Traktörün Simav Çayı'nda bulunmasından sonra genç çiftçiden acı haber geldi.

İHA
Susurluk’ta kaybolan gencin cesedi bulundu

Susurluk'un Kocapınar Mahallesi'nde ikamet eden Nail Ceylan (24), 29 Aralık günü tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkmıştı. Ceylan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde gencin kullandığı traktör, Simav Çayı'ndan çıkarılmış ancak kayıp genç bulunamamıştı.

Toplam 68 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, traktörün çıkarılma noktasından 400 metre aşağıda Nail Ceylan'ın cansız bedenine dere içerisinde ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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