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Haberler Balıkesir Balıkesir'de jandarma ekiplerinden 'Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' denetimi

Balıkesir'de jandarma ekiplerinden 'Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından 'Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' dolayısıyla denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda bin 484 araç kontrol edildi.

İHA
Balıkesir’de jandarma ekiplerinden ’Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması’ denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından bin 484 araca, 'Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat ile 1 Aralık 2023 itibariyle Türkiye genelinde polis ve jandarma ekiplerince eş zamanlı kış lastiği denetimini başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, eş zamanlı olarak yolcu ve yük taşıyan araçların kışlık lastik denetimi gerçekleştirdi. Çekici, kamyon, otobüs ve tanker türü araçların güç uygulayan lastiklerine ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bin 484 araca kontrol yapıldı.

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