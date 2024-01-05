Gencin cansız bedenini buldular

BALIKESİR'İN Susurluk ilçesinde, traktörüyle tarla sürmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nail Ceylan'ın (23), 5 gün sonra Simav Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Susurluk ilçesi Kocapınar Mahallesinde oturan Nail Ceylan, geçen cuma günü tarlayı sürmek üzere traktörle evinden ayrıldı. Ceylan'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nail Ceylan'ın kullandığı traktör, kaybolduktan 3 gün sonra Simav Çayı'na düşmüş olarak bulundu. Traktör, 4 metre derinlikten çıkartıldı. Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün traktörün bulunduğu yerin 400 metre uzağında Simav Çayı'nda gencin cesedine ulaştı.