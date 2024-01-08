Yücel Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın hayatı ve siyasi kariyeri

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yaşı, nereli olduğu ve siyasi kariyeri merak ediliyor. İşte Yücel Yılmaz'ın biyografisi...

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ'IN HAYATI

1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.

Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır. Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası'nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır. Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.