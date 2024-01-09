Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice kara yolunun Hanlar mevkisinde, belediye ekipleri de kar temizleme ve küreme çalışmalarına destek veriyor.

Yağışın olduğu güzergahta olası kazaları önlemek ve yolda mahsur kalanları kurtarmak için ekipler hazır bekletiliyor.

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri de Karayolları ekiplerine destek için ekipleri bölgeye gitti.

Bölgede denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, sürücüleri zincir ve kış lastiği konusunda uyardı. Ekipler, zincirsiz ve çeki halatı olmayan araçların güzergahı kullanmalarına izin vermiyor.

KOCAYAYLA GEÇİDİ YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TIRLARA KAPATILDI

Öteyandan, Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidi, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır vasıtalara geçici olarak kapatıldı.

Domaniç-İnegöl karayolu, bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi, akşamüzeri başlayan kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır taşıtlara kapatıldı. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.