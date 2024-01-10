Balıkesir Büyükşehir, 7/24 karla mücadeleye hazır

Balıkesir için aralıklı kar yağışı uyarısında bulunulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla gerekli önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi; kalifiye personeli ve güçlü araç filosuyla 7/24 teyakkuzda bekliyor.

Kendi sorumluluğunda olan ana arterler ve caddelerde gerekli işlemleri yapmak için hazır olan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 20 ilçede, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında ihtiyaç dahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde destek sağlıyor. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım Şefi olarak görev yapan İsmail Hakkı Özdek, "Kış tedbirleri kapsamında 4 bin ton tuzumuz halihazırda bulunuyor. 23 adet tuzlama ve küreme kamyonumuz, 45 adet iş makinemiz, 6 ilçe şantiyemiz 1 merkez şantiyemiz olmak üzere tüm personelimiz 24 saat teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz, ilçe belediyelerimiz, Karayolları, sağlık kuruluşları ve BAKOM üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda hareket ediyoruz. 24 saat olacak şekilde nöbetlerimiz devam etmektedir." bilgilendirmesinde bulundu.

TÜM CANLILAR DEĞERLİ

Zorlu kış şartlarında, maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlanıp, yardım talebinde bulunabilirler. Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp bakımlarını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de can dostlarımızın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek.

MAHSUR KALANLARIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ KOŞTU

Öte yandan, Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle Manyas Gölü kenarında mahsur kalan vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Bandırma Kuş Cenneti Tren İstasyonu yakınında şiddetli yağmur sele yol açtı. Kısa sürede yükselen sular nedeniyle bir grup vatandaş bölgede mahsur kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Bandırma İtfaiyesi Su Altı Kurtarma ekipleri olay yerine botla ulaşarak, mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde kurtardı. Kısa sürede kurtarılan vatandaşlar, hızlı ve etkili müdahale nedeniyle ekiplere teşekkürlerini ilettiler.