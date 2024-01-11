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Haberler Balıkesir Benzinlikte korkunç patlama: 2 yaralı

Benzinlikte korkunç patlama: 2 yaralı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Benzinlikte korkunç patlama: 2 yaralı
BALIKESİR-MANİSA karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı. Altıeylül ilçesi Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan istasyonda bulunanlar büyük panik yaşarken, personeller 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan parçalar nedeniyle 2 istasyon çalışanı yaralandı, bir otomobil de hasar gördü. Yaralılar ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ilk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
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