Benzinlikte korkunç patlama: 2 yaralı

BALIKESİR-MANİSA karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı. Altıeylül ilçesi Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan istasyonda bulunanlar büyük panik yaşarken, personeller 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan parçalar nedeniyle 2 istasyon çalışanı yaralandı, bir otomobil de hasar gördü. Yaralılar ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ilk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.