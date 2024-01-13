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Haberler Balıkesir Şehit Astsubay Canbulak, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Canbulak, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Denizkurdu Tatbikatı sırasında dalış eğitiminde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Canbulat, Balıkesir'in Erdek ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

DHA
Şehit Astsubay Canbulak, Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün, baba evinde helallik alındıktan sonra görev yaptığı Erdek'teki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Mayın Filosu Komutanlığı'na getirildi.

Burada yapılan törenin ardından bekar olan şehit Canbulat'ın cenazesi, öğlende Piri Reis Camii'ne getirdi. Şehidin annesi Necla ve babası Tamer ile kardeşi Enes Talha Canbulat'ın taziyeleri kabul ettiği askeri törene, çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Şehitliği'nde toprağa verildi.

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