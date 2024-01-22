  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de olaylı gece! Tartışma cinayetle bitti

Balıkesir'de olaylı gece! Tartışma cinayetle bitti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün meydana gelen olayda bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Balıkesir’de olaylı gece! Tartışma cinayetle bitti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

Olay, Erdek ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Onur Arıca'nın (39) evinin bulunduğu Aziz Çavuş Sokak'ta meydana gelen olayda Batuhan E. (24), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Arıca'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arıca'yı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Onur Arıca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Batuhan E. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA