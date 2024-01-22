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Haberler Balıkesir Balıkesir'de şiddetli fırtına! Balıkçı tekneleri battı, yelkenli sürüklendi

Balıkesir'de şiddetli fırtına! Balıkçı tekneleri battı, yelkenli sürüklendi

Balıkesir'de dün öğle saatlerinde başlayan kuvvetli poyraz fırtınası Ayvalık ilçesinde zor anlar yaşattı. Şiddetli fırtına küçük balıkçı teknelerini batırırken 14 metrelik bir yelkenliyi de kıyıya sürükledi.

İHA
Balıkesir’de şiddetli fırtına! Balıkçı tekneleri battı, yelkenli sürüklendi

Meteorolojiye göre, dün öğleden sonra başlayan ve güney yönlerinden saatte 50 ile 75 kilometre esen, ani ataklarla zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan fırtına Ayvalık sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı. Fırtınada sürüklenen milyon dolarlık bir gulet kıyıya vurdu.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki Yunus Emre Parkı rıhtımı başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ile Sahilkent Mahallesi sahil şeridindeki batan küçük balıkçı tekneleri, iş makineleriyle kurtarıldı. Şiddetli fırtına sebebiyle bazı ekili alanlarında zarar gördüğü bildirildi.

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