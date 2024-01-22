Oğul Paşa Türbesi restore ediliyor

Yatırımlarıyla Balıkesir'i güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü tarihine tanıklık eden eserleri gün yüzüne çıkararak hem gelecek nesillere aktarıyor hem de turizme kazandırıyor. Onlarca tarihi yapıda restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve manevi kimliğini öne çıkaran türbeleri de birer birer restore ediyor.

Bigadiç İlçesi İskele Mahallesi'nde bulunan Oğul Paşa Türbesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun özgün yapısı korunarak yenilenecek.

Karesi Beyliği mensuplarından Oğul Paşa'nın kabrinin yer aldığını ve beraberinde 6 mezarın daha bulunduğu türbe, yapısı itibarıyla inşa edildiği yüzyılda kendinden sonra Anadolu'da oluşacak Osmanlı Türbe Mimarisinin habercisi olarak gösteriliyor.

İslam Kültürü' nün, Anadolu Beylikler Dönemi Kültürü ile sentezini yansıtan türbe, zaman zaman müdahalelere maruz kalsa da inşa edildiği dönemin mimari kurgusunu büyük ölçüde korumuş durumda. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarıyla harabe görüntüsünden kurtarılacak türbe çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla birlikte ziyarete açılacak.