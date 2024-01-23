Borç kavgası kanla son buldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Batuhan Edis (28), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı (39) bıçak ve baltayla öldürdü. Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Edis, kendisine olan borcu istemek için Onur Arıca'nın evine gitti. İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Borcunu isteyen Batuhan Edis, olumsuz yanıt alınca arkadaşı Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Hastaneye kaldırılan Arıca kurtarılamadı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.