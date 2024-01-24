İnfaz koruma aracına çarpan eğitimci öldü

Balıkesir'de yoldaki buzlanma sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kepsut ilçesi istikametinde hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALMEK eğitimcisi Vildan Hancı otomobilin hakimiyetini kaybederek, Kepsut'tan Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan infaz koruma aracına çarptı. Sürücülerin şiddetli bir çarpışmadan kaçınmak için yaptıkları manevra ile yoldaki gizli buzlanma sonucu iki araç da yol kenarına savruldu. Olayda otomobil sürücüsü evli ve iki çocuk annesi Vildan Hancı hayatını kaybederken, infaz koruma aracı şoförü ve 7 infaz koruma memuru yaralandı. Olay yerine gelen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "BALMEK hocamız Vildan Hancı'ya Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.