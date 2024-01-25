Balıkesirli kadınlar Ramazan’a hazırlanıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber kadınlar imece usulü erişte, yufka ve çeşitli hamur işleri yapımına başladı. Özellikle geleneksel lezzet erişte ve yufkanın sahurda tok tutması nedeniyle yöre halkı tarafından kış aylarında ve Ramazan ayında tercih ediliyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan erişte ve yufka için kadınlar Yörük çadırında toplanıp imece usulü erişte ve yufkalarını hazırlıyor. Hazırlanan hamurlar sac üzerinde kurutuluyor. Bir süre bekletilen hamurlar ince ince kesilip kurumaya bırakılıyor. Erişte halini alan hamur kurutulduktan sonra iftar ve sahur sofraları için hazır hale geliyor.