Ege’yi fırtına vurdu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotlar sert rüzgarlar nedeniyle olumsuz etkilendi. Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları sonrası Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferleri dün iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Geyikli- Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

VALİLİK'TEN UYARI GELDİ

Çanakkale Valiliği de, saatteki hızı yer yer 50 ile 80 kilometre ulaşan poyraz fırtınası nedeniyle vatandaşlardan ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Çanakkale Valiliğinden yapılan bir diğer açıklamada ise, Biga'nın iç kesimleri ile Çan ve Yenice'de hafif kar yağışı beklendiği belirtildi. Bandırma'da da, Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle su alarak batan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Bandırma limanında demirlenen 7 metre uzunluğunda olan "Alchin" isminde ahşap tekne şiddetli fırtınaya dayanamadı ve sahibinin çaresiz bakışları önünde sulara gömüldü.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Dalgalara yenik düşerek su almaya devam eden tekneyi gören vatandaşlar, ilk önce itfaiyeyi aradı ve ardından çevredekilerden yardım istedi. Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta bağlı olan tekne, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekildi.

İTFAİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Tekne, halatlarla su yüzeyinde tutulmaya çalışıldı ancak tüm çabalara rağmen hızla su almaya devam etti ve kısa sürede suya gömüldü. Batan teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Suyun içindeki tekne bir dalgıç tarafından önce halatlarla bağlandı. Ardından da vinç yardımıyla tekne kıyıya doğru çekildi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından su denize pompalandı. Teknenin neden battığı ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak. Çevredeki diğer tekne sahipleri ile vatandaşlar meraklı gözlerle çalışmaları takip etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkiledi. Rüzgar, hissedilen hava sıcaklığını da düşürdü.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

ÖTE yandan, Muğla'da beklenen fırtına Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili oldu. Dün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüştü. Fırtınada oluşan dalgalar nedeniyle Torba Koyu'nda denizin rengi kahverengiye döndü. Dev dalgalar Yarımada'nın kuzey sahillerine vurdu. Fırtına nedeniyle denizcilere denize çıkmama uyarısı yapıldı.